Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń interweniuje ws. Andrzeja Dudy. Chodzi o list od ministra rolnictwa

Do sprawy odniósł się kandydat Lewicy w wyborach prezydenckich 2020. "Myślał Pan, Panie Prezydencie, że nikt nie zauważy? My zauważyliśmy. I zawiadamiamy PKW" - zwrócił się do Dudy Biedroń. Zamieścił również zgłoszenie podejrzenie nieprawidłowości i naruszenia przepisów Kodeksu Wyborczego. W piśmie podkreśla, że mogło dojść do "agitacji wyborczej".