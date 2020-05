Wybory prezydenckie 2020. Poseł PiS: żałuję, że szef PKW nie chce przestrzegać konstytucji

- Opozycja uważa, że stan epidemii, który w tej chwili jest realizowany przez polskie władze, jest niewystarczający. Są w totalnym błędzie - stwierdził Dera. - Gdyby opozycji tak naprawdę zależało na zdrowiu i życiu obywateli, to już dawno w Senacie byłoby to głosowanie korespondencyjne przyjęte i już dawno ustawa ta mogłaby wejść w życie - powiedział Dera. - Nie jest intencją opozycji przeprowadzenie tych wyborów - dodał.

Prezydencki minister przyznał jednak, że z uwagi na fakt, że Senat zamierza przekazać Sejmowi ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego dopiero 6 maja, to "będzie problem" z ich przeprowadzeniem w wyznaczonym przez marszałek Sejmu terminie. - Rzeczywiście, 10 maja wydaje się w tej chwili datą bardzo trudną do przeprowadzenia. Ale zgodnie z konstytucją mamy czas do 23 maja, a jesteśmy w stanie to zrobić - dodał Andrzej Dera.