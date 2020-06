Wybory prezydenckie 2020. Policja o ciszy wyborczej. Są przypadki łamania zakazu

Tymczasem funkcjonariusze alarmują m.in. o zrywaniu plakatów i zaklejaniu twarzy kandydatów. - To pojedyncze przypadki, m.in. na Podlasiu, w Katowicach i Warszawie - powiedziała w sobotę po południu st. asp. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Pojawił się apel, by zgłaszać służbom incydenty związane z łamaniem ciszy wyborczej.

To nie wszystko. Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik poinformował na Twitterze, że policja zatrzymała w Wałbrzychu dwóch strażników miejskich. Nieumundurowani strażnicy zrywali plakaty i banery jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich 2020. "W ich nieoznakowanym pojeździe znaleziono ok. 30 zerwanych banerów. Zeznali, że robili to na polecenie przełożonych" - czytamy we wpisie wiceministra Wąsika.