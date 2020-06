Wybory 2020 a powodzie w Polsce. Informacje z PKW

Jeśli doszłoby do sytuacji kryzysowej, np. pożaru, zalania czy podtopienia, która uniemożliwiałaby korzystanie z lokalu wyborczego, o jego przeniesieniu decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do tej pory zaledwie dwa lokale wyborcze zostały przeniesione do sąsiednich budynków. Sytuacja ta miała miejsce w gminie Chmielnik w powiecie rzeszowskim.

Morawiecki: dodatkowe środki na wsparcie terenów dotkniętych powodzią na Podkarpaciu

"Na Podkarpaciu dzisiaj wszyscy, którzy są gotowi do służby, gotowi do pomocy, mają pełne ręce roboty" - dodał. Zaznaczył, że służby wojewody i starostów starają się "zapewnić wszystkie podstawowe artykuły do życia". Przypomniał, że prace w Rzeszowie prowadzone są od jesieni zeszłego roku po to, aby "odmulić" sztuczny zbiornik.