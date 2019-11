Wybory prezydenckie 2020. PO zatwierdziła kandydatów w prawyborach

Wybory prezydenckie 2020 coraz bliżej. Zarząd Platformy Obywatelskiej zatwierdził kandydatów, którzy najpierw wezmą udział w partyjnych prawyborach. Poinformował o tym szef klubu parlamentarnego PO, Borys Budka.

- Bardzo lubię kampanię. Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy mówili mi: proszę startować i zadbać o to, żebyśmy mogli być dumni ze swojego Prezydenta - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Pod kandydaturą wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej podpisało się około 150 członków Rady Krajowej PO, w tym większość parlamentarzystów KO. Na razie nie wiadomo, ile podpisów zebrał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pojawiły się spekulacje, że te podpisy mogły być zbierane in blanco bez wskazania konkretnego nazwiska.

Jaśkowiak zapewnił, że podpisy pod jego kandydaturą były zbierane prawidłowo, a poparły go struktury wielkopolskie, a także część struktur Dolnego Śląska. - Nie będzie problemu przy weryfikacji podpisów - podkreślił polityk na antenie TOK FM.

- Przemówienie Donalda Tuska mnie przekonało (do startu w prawyborach - przyp. red.), wsłuchałem się w to co mówił, gdy ogłaszał, że nie będzie startował - tłumaczył w radiu TOK FM. - Z tych samych powodów uważam, że ja powinienem startować. Usłyszałem, że jest kwestia ostatnich rządów PO, moje ostatnie 5 lat w Poznaniu było inne. Priorytety były inne - dodał Jaśkowiak.