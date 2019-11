Badanie. Jacek Jaśkowiak chce startować w wyborach prezydenckich. Nie zna go połowa wyborców KO

Z badań Instytutu Badań Spraw Publicznych, które przeanalizowała Wirtualna Polska, wynika, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – kontrkandydat Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w "prawyborach prezydenckich" w PO – jest słabo rozpoznawalny nawet w elektoracie Platformy.

Jak mówi nam prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (Do której należy IBSP) Łukasz Pawłowski, twórca StanPolityki.pl: – Jacek Jaśkowiak to polityk drugiej ligi, z punktu widzenia wyborcy KO, dlatego nie ma nic do stracenia, startując w prawyborach w PO. Jedynie może zyskać. Zwiększy również swoją rozpoznawalność. Ludzie go znają w Poznaniu, ale w skali ogólnopolskiej nie. Dlatego start w prawyborach z jego perspektywy jest sprytnym zagraniem.