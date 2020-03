WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 Krzysztof ŚmiszekJolanta Turczynowicz-Kieryłło oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. PiS nie chce wygranej Dudy? Krzysztof Śmiszek wskazuje na plan prezesa Jolanta Turczynowicz-Kieryłło to problem dla Andrzeja Dudy - stwierdził Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit". Wskazuje, że jej przeszłość... Rozwiń jak on patrzy na Snap jednego z na … Rozwiń Transkrypcja: jak on patrzy na Snap jednego z najważniejszych kontrkandydatów dla Roberta Biedronia Andrzeja Dudę to cieszy się pan że Jolanta turczynowicz-kieryłło jest szefowa sztabu byłbym nieszczery gdybym powiedział że porażki naszych przeciwników są czymś smutn m&p nim pani mecenas jest jest dzisiaj wielkim problemem dla Andrzeja Dudy pani mecenas jest dzisiaj w wielkim obciążeniem bo uwaga publiczna skupia się głównie na niej i na jej wpadkach i na jej przeszłości która wydaje się coraz bardziej rewersyjna pani mecenas wydaje się osobą która jest niespójna w swoich poglądach która jeszcze 3 lata temu atakowała Prawo i Sprawiedliwość dziś jest wyznawcy nią Andrzeja Dudy i programu PiSu współczuję panu prezydentowi w pewnym sensie bo wiem co to znaczy rozwiązywać problemy w sprawie bo każdy sztab ma pewne kryzysy pewne problemy codziennie różne rzeczy tego nie widać na na zewnątrz bogini opinia publiczna tego nie widzi Ale każdy sztab ma różne problemy w sumie to mi się musi mierzyć i ale pan czy konsekwentnie nazywa panią turczynowicz-kieryłło panią mecenas chociaż jedną organizacja adwokacka prosi żeby jej tak mnie nazywać bo to on godzina dobre i nie A2 Katowicach lato do już będę się stosował do tej prośby po prostu z przyzwyczajenia tak ją nazywam więc idę do tej pory mówiliśmy w parkach mówiliśmy o wierszykach które pokazywały że co innego to dzisiaj gazet napiszę że jestem specjalista od reprywatyzacji jest pojawia się w kilkudziesięciu sprawach Repair reprywatyzacyjnych Warszawskich gruntów i jedną z nich sprawdza komisja weryfikacyjna na Kalety CDA widać chyba że przepływ informacji w stawie Andrzeja Dudy i w środowisku które wspiera podobno Andrzeja Dudę czyli zjednoczonej prawnicy prawicy ten przepływ informacji jest Fatale dzisiaj z Prawa i Sprawiedliwości ani z ugrupowania pana premiera Gowina ani pana ministra ziobry nie chce się przyznawać do kolekcji z panią z szefową sztabu Andrzeja Dudy dzisiaj pani turczynowicz jest absolutnym obciążeniem i w sytuacji w której pan Andrzej Duda dzisiaj ma No nie powiedziałbym najlepsze sondaże it sondaże one raczej spadają niż rosną coraz więcej jest kłopotu wokół samego kandydata jakby za samego prezydenta No dzisiaj jeszcze ta dodatkowa to dodatkowe obciążenie No współczuję Ale muszę mieć do pancerz się podpisuje pod tymi spiskowymi teoriami że w dobie zbliżającego się kryzysu spowolnienia po prostu PiS nie chcę wygrać jak wyborów ja nie wiem czy PiS nie chce czy chce dzisiaj nie terminacji którą widziałem 5 lat temu u prezydenta Dudy a szczególnie nie widzę tej determinacji do wygrania wyborów prezydenckich w środowisku otaczającym Andrzeja Dudę czyli zjednoczonej prawicy dzisiaj wydaje się że Jarosław Kaczyński postanowił powtórzyć ten samobójczą grę którą powstał którą zrobił w 2007 roku i zwołał przedterminowe wybory dzisiaj chyba Jarosław Kaczyński chcę utracić kandydatura Andrzeja Dudy Bo ma Pewnie jakiś plan na trzy cztery kroki do przodu którego nikt nie zna oprócz samego Jarosława Kaczyńskiego No powiem tak zadziwia atmosfera i sytuacja wokół samego prezydenta wokół Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jeszcze pewnie jeszcze kiedy minie kilka z nich i wszyscy odetną się w ogóle od Andrzeja to wiedzą że to nie jest jej kandydat