Wybory prezydenckie 2020. Nowe informacje ws. zaprzysiężenia prezydenta

Nowy prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Ma na to siedem dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Do tego czasu musi dojść do zaprzysiężenia nowego prezydenta.