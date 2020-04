Wybory prezydenckie 2020. Marek Jakubiak przegrał proces

Chodzi o test, który ukazał się 14 kwietnia. W materiale "Gazety Wyborczej" zasugerowano, że listy poparcia pod kandydaturą Marka Jakubiaka w wyborach prezydenckich 2020 zostały sfałszowane. Wątpliwości miały dotyczyć 18 tys. podpisów. Do przepisywania list wyborczych według "GW" zatrudniono cudzoziemców. Jakubiak twierdził, że nic nie wiedział o sprawie i zawiadomił prokuraturę .

W pozwie domagał się przeprosin i wpłaty 10 tys. na cele charytatywne. Roszczenia kandydata w wyborach 2020 zostały jednak oddalone. Sąd uznał, że materiały do artykułu zostały zebrane w sposób rzetelny, a publikacja nie stanowiła agitacji wyborczej. - Gdyby uznać, że jest to materiał wyborczy, to dziennikarze wykonali właściwą pracę zgodnie z przepisami prawa prasowego - argumentowała orzeczenie sędzia.