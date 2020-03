Wybory prezydenckie 2020. Marek Jakubiak o hejcie: ktoś mnie opluł, dopadnę dziada!

Marek Jakubiak ogłosił we wtorek swój start w wyborach prezydenckich 2020. Zdziwienie wywołał fakt, że zdołał zebrać wymagane 100 tys. podpisów. Tym bardziej, że ich zbieranie utrudniała epidemia koronawirusa w Polsce. Polityk z Federacji Rzeczypospolitej zapewniał, że nie pomagał mu nikt z PiS. Pojawiły się głosy, że to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, gdyby pozostali kandydaci chcieli się wycofać. W przypadku jednego kandydata wybory musiałyby być przełożone.

Wybory prezydenckie 2020. Marek Jakubiak i podpisy poparcia

Jakubiak na antenie rmf24.pl przyznał, że ostatecznie podpisów ma być ok. 130-140 tys. Zapowiada, że jeszcze w czwartek złoży je w PKW. Podpisy miał zbierać od stycznia - lutego, mimo że oficjalny termin wyborów ogłoszono 5 lutego. - Żeby zarejestrować komitet, trzeba mieć 1 tys. podpisów, które stanowią część wynikających z obowiązku 100 tysięcy poparcia. To są te same druki - tłumaczy.