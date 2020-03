Wybory prezydenckie 2020. Marek Jakubiak: apeluję, żeby PiS przeniosło termin wyborów

Marek Jakubiak z Federacji Rzeczypospolitej, który we wtorek ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, był gościem programu " Graffiti " w Polsat News. Był pytany między innymi o zdziwienie, jakie wzbudził fakt, że polityk, który w wyborach do sejmu zgromadził zaledwie 3,5 tys. głosów, zdołała zgromadzić 140 tys. podpisów na listach poparcia.

- Tych pięć ugrupowań, które do wczoraj wprowadziło swoich kandydatów najwidoczniej dostało jakiś spazmów - mówił Jakubiak w Polsat News. - Oni byli zachwyceni swoją samotnością dzieloną na pięć, a tu nagle kandydat się pojawia. Cieszę się bardzo, że aż tak w panikę wpadli. To znaczy, że mam szansę w wyborach i kampanii prezydenckiej - dodał.

Prowadzący program Tomasz Machała zacytował słowa szefa sztabu Roberta Biedronia . - PiS wystawiło sobie dublera z piątej ligi. Gdyby opozycja wycofała kandydatów, to on będzie kontrkandydatem dla Dudy i 10 maja będzie można przeprowadzić wybory - tak Tomasz Trela skomentował w TOK FM start byłego posła Kukiz '15 .

- Odezwał się pierwszoligowiec. O tym mówię właśnie - chcą zdeprecjonować moją osobę. Gdyby tak pomyśleli przez chwilę, albo popatrzyli na badania, to by się dowiedzieli, że część zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, to są ludzie, którzy będą przepływać do mojego elektoratu. Za jakąż to przyczyną Prawo i Sprawiedliwość miałoby wspierać moją kandydaturę? - pytał polityk Federacji Rzeczypospolitej.