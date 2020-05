Wybory prezydenckie 2020. Lech Wałęsa o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu: ugryzł mnie w rękę

Lech Wałęsa jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach prezydenckich. - Wszystko zależy od tego, w jaki sposób potraktuje tę całą sprawę PKW - mówi. Tłumaczy też, dlaczego nie popiera już kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Były prezydent przyznaje w rozmowie z "Faktem", że przestał już obserwować to, co dzieje się w sprawie wyborów prezydenckich. - Nie wierzę w tych ludzi. Zastanawiam się tylko, czy nam się uda wywinąć od wojny domowej (...). Mówię oczywiście na skróty. To się skończy kryterium ulicznym - przewiduje.

- Tak to ustawili, że oszustwo jest stuprocentowe - stwierdził pytany o nakłanianie Polaków do bojkotu wyborów korespondencyjnych. - Ponieważ nie mam szans kontroli, to proponuję nie brać w tym udziału - tłumaczył.

Wałęsa przyznał jednak, że decyzję o tym, czy weźmie ostatecznie udział w rozpisanych na nowo wyborach, uzależnia od stanowiska PKW. - Jeśli oni opanują tę sprawę, to w zależności od wiary w to, co robimy, albo będę brał udział, albo nie - dodał.

- Nie jestem w Platformie. Wybieram z tego, co można wybrać, i na dziś wybieram struktury i ludzi, którzy są w stanie kierować państwem. Interesuje mnie wielkość i celowość. I dlatego za tym jestem. Ale nie jest to moje marzenie - odparł pytany, czy Platforma Obywatelska powinna zmienić kandydata na prezydenta.

Były prezydent był także pytany o kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza. W październiku ubiegłego roku w jednym z postów na swoim profilu na Facebooku zadeklarował poparcie dla niego. Szybko jednak ten post skasował.

Zdaniem Wałęsy polityk PSL ma za mało doświadczenia. Na początku kampanii podałem mu rękę, a on mnie w nią ugryzł. Zrobił to z braku doświadczenia i dlatego nie wierzę, by bez doświadczenia mógł dobrze prowadzić Polskę - stwierdził.

Źródło: "Fakt"

