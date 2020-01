Robert Biedroń został kandydatem Lewicy na prezydenta. - Ten prezydent (..) idzie ręka w rękę z tym rządem. Tak być nie powinno - mówił podczas konwencji o Andrzeju Dudzie. Krytyki było więcej.

Robert Biedroń w swoim wystąpieniu podczas konwencji w Słupsku zapewniał, że chce zadbać o mniejsze miasta, takie jak Krosno i Tczew. - Możemy być dumni z Polski i my to zrobimy - stwierdził. Podkreślił jednak, że sukcesy nie zawsze przychodzą łatwo.

Wybory prezydenckie 2020. Konwencja Roberta Biedronia. "Wygramy"

Europoseł przypomniał, że "obecna opozycja przegrywa wybory za wyborami", co jest frustrujące. - Musimy to przełożyć na energię - zachęcał. I dodał: "te wybory wygramy". Zaznaczył, że lewica jest alternatywą dla PiS-u. - Byliśmy krytykowani, nie uniknęliśmy błędów. Ale musimy pilnować tego, co osiągnęliśmy - powiedział Biedroń.