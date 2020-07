Wybory prezydenckie 2020. Konferencja prasowa PKW. "Dzisiaj mamy piękny dzień"

Przewodniczący PKW podkreślił że na razie nie stwierdzono żadnych zdarzeń związanych z alkoholem. - Jedna osoba zaproponowała rabat w wysokości 20 proc. do wykorzystanie w określonym salonie za głosowanie na wskazanego kandydata - wyjawił Sylwester Marciniak. Poinformowano też, że w dwóch miejscowościach zgłoszono brak kart do głosowania.

Do próby "korupcji politycznej" mogło też wystąpić w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie jeden z wyborców zaproponował drugiemu 20 zł, aby ten zagłosował na wskazanego przez niego kandydata.

- Chciałbym podziękować policji za znaczne zaangażowanie sił i zabezpieczenie wyborów. Chciałbym zaapelować też o przestrzeganie wymogów sanitarnych, jednocześnie przepraszam wyborców, którzy czekają w kolejkach. Sądzę, że w godzinach południowych i popołudniowych będzie można swobodnie oddać kartę do glosowania - zapewnił Sylwester Marciniak.

Wybory 2020. Polacy ruszyli do urn

Polacy ruszyli do urn. Lokale wyborcze czynne są od godz. 7:00 do 21:00. O Pałac Prezydencki bój toczy dwóch kandydatów: Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. W wielu miejscach w Polsce jeszcze przed otarciem punktów do głosowania utworzyły się pierwsze kolejki.