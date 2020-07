Wybory 2020. Pieniądze i zniżka w zakładzie fryzjerskim za oddany głos. Policja o podejrzeniach łapownictwa wyborczego

- Do godz. 14 w całym kraju doszło do 137 incydentów łamania ciszy wyborczej - powiedział wcześniej podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP. 123 zarejestrowanych przypadków łamania ciszy to wykroczenia a 14 przestępstwa. Do incydentów doszło m.in. w Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie.