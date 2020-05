Wybory prezydenckie 2020. Komisja Europejska wciąż martwi się o głosowanie w Polsce

Porozumienie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina ws. wyborów prezydenckich 2020 w Polsce nie do końca usatysfakcjonowało Komisję Europejską. - Z zadowoleniem przyjmujemy debatę, która się odbyła, ale wyraźnie zamierzamy śledzić proces przygotowania do wyborów - powiedział AFP unijny komisarz do spraw sprawiedliwości w KE.