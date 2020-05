Wybory 2020. Lech Wałęsa wysyłał skargę do Komisji Europejskiej. Mówi o "procedurze zmuszania"

Wybory 2020 już 10 maja. Tymczasem Lech Wałęsa wysyłał skargę do Komisji Europejskiej. "Procedura zmuszania Polaków do korespondencyjnego głosowania proponowana przez Kaczyńskiego doprowadziła do naruszenia prawa 30 milionów obywateli" - ocenia były prezydent.

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami 2020? Lech Wałęsa reaguje (Getty Images)