Wybory 2020. Lech Wałęsa uderza we Władysława Kosiniaka-Kamysza. "My mamy rację"

Wybory 2020. Lech Wałęsa przypomina o apelu, w którym byli premierzy i prezydenci zapowiedzieli, że nie pójdą do urn . "Ja, byli prezydenci i premierzy opowiedzieliśmy się za bojkotem, niebraniem udziału" - pisze. I przekonuje Polaków, dlaczego to oni mają rację.

W opozycji do siebie i pozostałych sygnatariuszy apelu postawił kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Rodacy na dziś są dwa możliwe zachowania" - podkreśla Wałęsa. Pierwsza opcja to ta, na którą zdecydował się lider PSL, czyli, jak pisze były prezydent, "nie oddam prezydentury bez walki, więc bierzemy udział w tej farsie" Druga droga to "nie bierzemy udziału w tym możliwym oszustwie".