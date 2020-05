Nocą 23 kwietnia w mailu do samorządowców nadawca podpisany "Poczta Polska" nakazał przekazanie danych PESEL mieszkańców w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Później okazało się, że Poczta ma już dane z Ministerstwa Cyfryzacji.

Wybory 2020. Poczta Polska dostała dane PESEL. Europejskie instytucje reagują

Sprawą przekazania rejestru PESEL zajął się Europejski Inspektor Ochrony Danych Wojciech Wiewiórowski. Domaga się on wyjaśnień, a także poprosił o interwencję Europejską Radę Ochrony Danych. To organ zrzeszający inspektorów danych osobowych ze wszystkich krajów UE. EROD zajmie się sprawą ewentualnych naruszeń w Polsce już we wtorek - donosi RMF FM.