Wybory prezydenckie 2020. Tyle zarabia szef Poczty Polskiej

Jak ustaliła Wirtualna Polska, nowy prezes Poczty Polskiej, były wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot, który został przez kierownictwo PiS wyznaczony do przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych zarobi za miesiąc pracy 49 tysięcy złotych brutto. Niewiele mniej pozostałych pięciu członków zarządu. Jeśli kierownictwu Poczty uda się sprawnie przeprowadzić wybory czeka na nich jeszcze dodatkowe wynagrodzenie.

Przypomnijmy, Zdzikot pojawił się w Poczcie Polskiej na początku kwietnia. Trafił do spółki z ministerstwa obrony narodowej. Cel? Przeprowadzić wybory korespondencyjne 10 maja przy pomocy 80-tysięcznej armii pocztowców: urzędników i listonoszy.

Poczta Polska. Prezes Zdzikot deklaruje, że nie zawiedzie

- To on raportuje do wicepremiera Jacka Sasina i jest z nim codziennie na złączach. Nie pokazuje się publicznie, nie komentuje, do mediów wysyła swoich zastępców - mówi nam osoba z otoczenia kierownictwa Poczty. Nie było go w poniedziałek w Senacie, kiedy odbyły się konsultacje w sprawie ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne. Przesłał jedynie list.

"Zapewniam pana Marszałka, iż Poczta Polska, jako wyznaczony operator pocztowy, największa i kluczowa spółka infrastrukturalna w kraju, będzie z najwyższą starannością, realizowała przewidziane dla niej obowiązki, tak jak to czyni każdego dnia od ponad 460 lat, doręczając obecnie ok. 1,5 mld przesyłek rocznie" - zadeklarował Zdzikot.

Ile zarabia nowy prezes Poczty Polskiej? Dużo. Jak informuje WP rzecznik spółki Justyna Siwek, informacje o wysokości pensji zarządu Poczty są zawarte w przepisach ustawy z 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a także w uchwałach walnego zgromadzenia spółki.

Według obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2019 r., Tomasz Zdzikot zarabia 49 tys. złotych brutto miesięcznie. Z kolei jego pięciu zastępców, wiceprezesów Poczty zarabia 47 tys. zł brutto miesięcznie.

"Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 proc. Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym - czytamy w uchwale. Jeśli kierownictwu Poczty uda się sprawnie przeprowadzić wybory, mogą liczyć więc na dodatkowe pieniądze.

Poczta Polska. W zarządzie aż 5 wiceprezesów

Dlaczego w zarządzie jest aż wiceprezesów? Pytał o to m.in. poseł Platformy Sławomir Nitras, który z innymi posłami PO w ramach kontroli poselskiej pojawił się we wtorek w spółce. "Z dokumentów wynika, że to nie premierzy Morawiecki i Sasin zainicjowali wybory robione przez pocztę,a sama poczta. Chłopaki umywają ręce. Jak się sprawa rypnie - zrzucą odpowiedzialność na pracowników poczty. Listonosze będą winni. Przy okazji. Po co Poczta Polska ma 6 prezesów?" - pytał publicznie Nitras.

Zapytaliśmy o to rzecznik Poczty Polskiej. - Zgodnie z postanowieniami statutu Poczty w skład zarządu może wchodzić od 3 do 7 członków. Ich liczbę określa rada nadzorcza. Członkowie zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Obecny skład Zarządu IV wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2019 roku, to: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży, Wiceprezes Zarządu ds. logistyki, Wiceprezes Zarządu ds. finansów, Wiceprezes Zarządu będący przedstawicielem pracowników - informuje WP rzecznik Poczty Justyna Siwek.

Przypomnijmy, przeciętne wynagrodzenie listonosza to ok 2 750 zł brutto (dane ze stycznia 2020 r.). Według portalu wynagrodzenia.pl, tylko 25 proc badanej grupy zarabia więcej.

W Poczcie Polskiej pracuje nieco ponad 25 tysięcy listonoszy, którzy muszą roznieść 30 milionów pakietów wyborczych. Ich doręczanie ma być dodatkowo płatne, ponieważ to zadanie nie wchodzi w zakres standardowej pracy. Za swoją pracę mają otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Nieoficjalnie mówi się, że otrzymają dodatek w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Oficjalnie informacje o dodatkowych premiach mogą być ogłoszone dopiero wtedy, gdy parlament uchwali ustawę o powszechnych wyborach korespondencyjnych. Dopiero wtedy resort aktywów państwowych może przygotować rozporządzenie o wynagrodzeniu listonoszy za pracę w wyborach.