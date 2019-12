Wybory prezydenckie 2020. Koalicjanci PO "rozważają" wystawienie własnych kandydatów. W kuluarach żarty

Koalicjanci Platformy – Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, Nowoczesna Adama Szłapki i Zieloni Małgorzaty Tracz – twierdzą, iż rozważają... wystawienie swoich kandydatów na prezydenta Polski. To dziwne: wszak wszyscy do niedawna jednym chórem popierali kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Chwila konsternacji. Głos zabiera szef klubu PO Borys Budka: – Mam nadzieję, że nasi partnerzy poprą kandydata lub kandydatkę z PO. Będę do tego przekonywał. Te rozmowy przed nami. Współpraca z naszymi koalicjantami jest bardzo dobra.

Dyskusja o tym, że koalicjanci PO mogą ostatecznie nie poprzeć kandydata lub kandydatki Platformy w wyborach prezydenckich, rozgorzała w tym tygodniu. Powód? Wywiad z posłanką Katarzyną Piekarską z Inicjatywy Polskiej (startującą w wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej) w Polskim Radiu24.

Jak stwierdziła nieoczekiwanie Piekarska: – Naszym naturalnym kandydatem do wyborów prezydenckich jest Barbara Nowacka. Rozmawiamy o tym. Ostateczną decyzję podejmiemy w połowie stycznia. Zobaczymy, jak skończą się prawybory w PO.

To dziwne: wcześniej bowiem Inicjatywa Polska – z samą Barbarą Nowacką na czele – zarzekała się, że najlepszą kandydatką w starciu z Andrzejem Dudą jest Małgorzata Kidawa-Błońska. – Trochę się pozmieniało, gdy do gry wszedł Jacek Jaśkowiak , rywal Kidawy w prawyborach w PO – mówi nam człowiek z Inicjatywy Polskiej. – Każdy musi mieć jakiś plan B – dorzuca.

Dariusz Joński, również reprezentant Inicjatywy Polskiej: – W prawyborach w PO nie uczestniczymy, tak zdecydowała Platforma. A my, jako Inicjatywa Polska, spotykamy się w w weekend, bo zgłosiły się do nas różne partie, organizacje lewicowe, by rozmawiać również o wyborach prezydenckich.