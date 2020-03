Wybory prezydenckie 2020. Jest odpowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ws. profilu SokzBuraka

- Nie mogę odpowiadać za osoby, czy twory, których nie znam - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o apel ze strony sztabu prezydenta Andrzeja Dudy ws. zatrudnienia w jej sztabie wyborczym twórcy profilu SokzBuraka.

- Co ja mam do twórcy profilu SokzBuraka? Ja mogę odpowiadać za to, co ja robię i mogę odpowiadać za ludzi, z którymi pracuję - stwierdziła kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, której słowa cytuje RMF FM.