Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 beata kempamarek kacprzak oprac. Violetta Baran 2 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. Beata Kempa: Polacy są zdyscyplinowani - Nie sądzę, żeby to był koniec Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest walka z pandemią. Może jestem człowiekiem zbyt dużej... Rozwiń czy to jest koniec zjednoczonej pr … Rozwiń Transkrypcja: czy to jest koniec zjednoczonej prawicy czy jednak dzisiaj Jarosław Gowin da się przekonać jarosławowi Kaczyńskiemu żeby nie łamał porozumieniu koalicyjnego Nie ja nie sądzę żeby to był mocno w tobie że dzisiaj Najważniejszą kwestią jest naprawdę walka z prądem ją i wiem że to jest epos pierwsze podstawowy determinant wyznacznik wszelkich rozmów i Mostów wierzę w to że dzisiaj wreszcie zakończy się też dyskusja z propozycją że opozycja przejdzie wreszcie do jakiegoś samo rozmowy konstruktywnej może może jestem szejkiem zbyt dużej wiary Ale Mocno wierzę w to że przestaną wykorzystywać tą sytuację która jest wreszcie no takim faktem Konstytucyjnym że te wybory mu to się opozycji podoba czy nie Czy mają takiego kandydata czy innego Dobrze to zapytam inaczej a Zgadza się pani z Jarosławem gowinem że dziesiątego maja wyborów się nie do zorganizować bo Jarosław Gowin Dokładnie tak mówił już od no znaczy tak no pan pan wicepremier Jarosław Gowin ma koncepcję mówiącą o tym że te wybory być może będzie można odsunąć że będzie można się porozumieć z opozycją widzisz że z opozycją nie da się porozumieć choćby naprawdę nie były wielkie chęcią to jest po raz kolejny odrzucają wszelkie propozycje bo sytuacja jest ekstraordynaryjna nazwy na nigdy w takiej sytuacji nie byliśmy ale mamy konstytucyjne wybory prezydenckie opozycja cokolwiek by się nie zaproponował i ta propozycja też wicepremiera Jarosława Gowina się z wielkim oporem opozycji więc to już pokazała kolejny raz to sytuacja że cokolwiek byś mnie zaproponowali jest zawsze nie bo nie bo nie pamiętam bo miałem propozycję pomijając opposite którą pani mówi że tak jest Nie konstruktywna To pani zdaniem dziesiątego maja da się przeprowadzić tej pory powinny być 10 maja wybory czy też nie powiem tak mocno stąpam po ziemi obserwuje to wszystko obserwujemy co ci jeszcze jakie Jaki jest w tej chwili sytuacja Jeśli idzie o rozwój pandemii do 10 maja jest jeszcze trochę czasu ale jeśli panu nie pyta o zdanie uważam że w Konstytucyjnym terminie jako osoba która też wiele lat uczestniczyła w pracach rządu i tego i poprzedniego jaką osobę która też zajmowała się uważam że tylko i wyłącznie tak jak jest to W koncepcji Unii Europejskiej państwo narodowe signale państwo silne to jest państwo które ma zorganizowaną Dobrze funkcjonują przede wszystkim No czy to się komuś podoba czy nie Ale my to powinny się odbyć ja nie mam jak słyszę taką dyskusję że nie damy rady że ciągle słyszałam od opon 500 plus pieniędzy nie ma i nie będzie nie damy rady wszelkie inne rzeczy nie damy radę naprawdę Polacy są bardzo zdyscyplinowani dzisiaj próba wywoływania takich dysk No kiedy takie rzeczy się wprowadzono wtedy kiedy byłby bardzo duży wysoki stopień brak dyscypliny niesubordynacja Polacy naprawdę są zdyscyplinowani naprawdę są cię