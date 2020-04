Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda wypowiedział się na temat aborcji i głosowania korespondencyjnego

Rząd chce, by mimo pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie wybory prezydenckie zostały przeprowadzone 10 maja. W Sejmie uchwalono ustawę, zgodnie z którą wszyscy uprawnieni do głosowania Polacy będą mogli wybrać prezydenta korespondencyjnie .

- Uważam, że jest to rozwiązanie, które zapewniłoby bezpieczeństwo głosującym obywatelom. W jakimś sensie zwiększono w ten sposób możliwości uczestnictwa w wyborach, a więc jest to też wsparcie dla zasady powszechności wyborów. Gdyby takie rozwiązanie zostało przyjęte, to ułatwiłoby ono Polakom uczestnictwo w wyborach i w ogromnym stopniu zabezpieczyło ich także pod względem zdrowotnym - skomentował ten pomysł w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela" Andrzej Duda.