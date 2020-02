Wybory prezydenckie 2020. Adam Bielan: Andrzeja Dudy nie trzeba uczyć jak rozmawiać z ludźmi

Myślę że my nie mamy tego problemu co sztabowcy Bronisława Komorowskiego który po 4.5 roku zamknięcia Taki wiesz Z kości słoniowej musiał wyjść na ulicę i nie wiedział jak rozmawiać ludzi Z tym sztab Bronisława Komorowskiego Pomógł mu poprzez suflerka która podpowiada Na ucho pana Bronisława Komorowskiego Jak rozmawiać z ludźmi Fotka Bo nie mam takiego problemu pan prezydent Andrzej Duda Przez całe 5 lat Kadencji bardzo Podróżował po kraju mówił o tych podróżach W swoim przemówieniu na konwencji mówiło też Pewnych negatywnych rzeczach krytycznych uwaga które słyszę odpo W związku z tym pana prezydenta nie trzeba uczyć jak rozmawiać z ludźmi tak jakby to było 5 lat temu przypadku Ówczesne urzędującego prezydenta Prezent się wręcz spala w kontakcie z ludźmi więc To było pierwsza rzecz to była pierwsza rzecz którą zalecił naszemu sztabowi jak najwięcej Wyjazdu do busa Spotkanie