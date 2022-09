Wybory parlamentarne we Włoszech. Są wyniki exit poll

Włochy. Blok centroprawicowy wygrywa wybory

Przyspieszone wybory parlamentarne zostały rozpisane we Włoszech po upadku szerokiej koalicji tworzącej rząd jedności narodowej Mario Draghiego. To pierwsze wybory po wejściu w życie zmian w konstytucji, na mocy których liczbę deputowanych zmniejszono z 630 do 400, a senatorów z 315 do 200.