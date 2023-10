Wybory parlamentarne. PKW podało frekwencje. Wiemy, gdzie była najwyższa

Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7.00. Wtedy też do urn zaczęły spływać pierwsze głosy. To na ich podstawie zostanie utworzony rząd, składający się z 460 posłów oraz 100 senatorów. Wybory potrwają do godz. 21.00. Wtedy też zakończy się cisza wyborcza.