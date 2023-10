Naruszono ciszę wyborczą pod Częstochową. Policja poszukuje sprawcy

Kandydat z jedynką

Przypadek złamania ciszy wyborczej we Wrzosowej został odnotowany dwie godziny po rozpoczęciu głosowania, czyli ok. godz. 9.00. To właśnie wtedy przewodniczący komisji zauważył, że przed wejściem do lokalu wyborczego ktoś postawił baner kandydata do sejmu, który w swoim okręgu zajmuje miejsce pierwsze.