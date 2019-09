Wybory parlamentarne 2019. Spór o pieniądze z UE. Kaczyński reaguje ws. słów Schetyny w Brukseli

Grzegorz Schetyna przekroczył granicę politycznej przyzwoitości - stwierdza Jarosław Kaczyński, prezes PiS w reakcji na słowa lidera PO w Brukseli. Chodzi o powiązanie dostępu do unijnych środków z oceną przestrzegania praworządności.

Kaczyński: to sądy dosyć często łamią prawo

- To co powiedział Schetyna jest żądaniem, by wypłaty dla Polski, dla polskich rolników, polskiej gospodarki zależały od decyzji opozycji. Przy czym z góry wiadomo, jakie to decyzje będą, bo opozycja uważa, że jak nie oni rządzą, to praworządności nie ma - powiedział Kaczyński w komentarzu dla agencji, który cytuje Polskie Radio.