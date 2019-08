Wybory parlamentarne 2019. Senat zaakceptował nowy Kodeks wyborczy. Bez poprawek

Senat przyjął w piątek nowelizację Kodeksu wyborczego. Zmiany dotyczą stwierdzenia nieważności wyborów. Za przyjęciem noweli głosowali wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przeciw - senatorowie PO-KO.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - podaje rmf24.pl za PAP. Senat przyjął zmianę ustawy bez poprawek.

Do tej pory Kodek wyborczy mówił, że o ważności wyborów do Sejmu oraz wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, rozstrzyga Sąd Najwyższy. Przepis ten stosuje się również w razie wyborów do Europarlamentu i Senatu. Nie określono jednak składu, w jakim Sąd Najwyższy rozpoznaje te sprawy. Z kolei o ważności wyboru prezydenta rozstrzygał do tej pory Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.