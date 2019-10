Wybory parlamentarne 2019. Premier wprowadza alarm w całym kraju

W związku z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi premier zarządził na terenie całej Polski 2. stopień alarmowy BRAVO-CRP. "Alarm został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu" - czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że "Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 10 października (od godz. 00:01) do 14 października (do godz. 23:59)".

Wybory parlamentarne 13 października

Żeby wziąć udział w głosowaniu, należy w dniu wyborów w godzinach 7-21 udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Po okazaniu dokumentu tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) otrzymamy kartę do głosowania. Głos oddajemy poprzez wstawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.