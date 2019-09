Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz ruszają we wspólną trasę

- Kampania rozkręca się na dobre. My ruszamy w trasę, tym razem nie koncertową, a wyborczą, programową - zapowiada w najnowszym spocie Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z Pawłem Kukizem, w ramach Koalicji Polskiej, zamierza podróżować "od Opola po wszystkie krańce i zakątki naszej pięknej ojczyzny".

We wtorek duet Kosiniak-Kamysz & Kukiz mają odwiedzić południowo-zachodnie okręgi. Spotkają się z mieszkańcami Opola, Dąbrowy, Niemodlina, Grodkowa i Brzegu. - Wspólnie możemy zagrać fajne utwory programowe dla Polski - to jest po prostu potrzebne. Jak emerytura bez podatku, jak dostępna służba zdrowia, jak dobrowolny ZUS - zapowiada na nagraniu prezes PSL.

Wtóruje mu Paweł Kukiz. - Emerytura musi być wolna od podatku. Bo jakim prawem człowiek, który "przetyrał" całe życie ma płacić tylko i wyłącznie, że żyje? - pyta muzyk. Dodaje, że w nowej kadencji Sejmu będzie walczył o to, aby mikroprzedsiębiorcy sami decydowali o opłacaniu składek ZUS. W tle klipu leci linia melodyczna z popularnego utworu "Polska budzi się" Kukiza. Muzyk użył jej m.in. podczas kampanii w 2015 roku.

- To wszystko na spotkaniu w każdym województwie, w każdym okręgu wyborczym. To jest nasza wspólna trasa. Nie koncertowa, ale programowa - mówi w pewnym momencie lider Ludowców.

Na koniec nagrania pojawia się apel do wyborców. - Pomóżcie nam budować racjonalne, propolskie centrum. Normalną wspólną polską rodzinę - zwraca się do kamery Kukiz.

Wybory parlamentarne 2019. Kukiz łączy siły z PSL

Na początku sierpnia Paweł Kukiz na konferencji prasowej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłosili wspólny start do jesiennych wyborów parlamentarnych. O takiej decyzji informował jako pierwszy reporter WP Michał Wróblewski. - Po raz pierwszy w historii partia polityczna, która zresztą jest najstarsza, wpisuje do programu nasze postulaty. To jest nowe otwarcie - z radością ogłaszał Kukiz.