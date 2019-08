Wybory parlamentarne 2019. Paweł Skutecki opuścił Kukiz'15

Kolejne odejście z szeregów ugrupowania Kukiz'15. Tym razem to Paweł Skutecki. Parlamentarzysta, tak jak jego poprzednicy, nie zgadza się na koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. - Nie widzę dla siebie miejsca na listach PSL i wzajemnie - przyznał szczerze.



W rozmowie z PAP Skutecki stwierdził że dołączył do Kukiz'15, ponieważ był to ruch, który szedł do wyborów z hasłami antysystemowymi i zapowiedzią wprowadzenia "dużych, rewolucyjnych zmian". - PSL jest tego wszystkiego zaprzeczeniem, to partia trwania, a nie zmiany - przyznał parlamentarzysta.