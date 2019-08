Wybory parlamentarne 2019. Oficjalnie ruszyła kampania wyborcza

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 13 października. Formalnie kampania wyborcza zatem ruszyła w piątek.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest - jak przypomina PAP - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 24 sierpnia, a ponieważ jest to sobota, zatem w praktyce do 26 sierpnia jest czas na złożenie takiego zawiadomienia.

Subwencja z budżetu państwa przysługuje tylko partiom politycznym; nie otrzyma jej komitet wyborczy wyborców. Subwencja przysługuje partiom, których komitety uzyskały co najmniej 3 proc. głosów w wyborach do Sejmu i partiom, które wchodziły w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 procent ważnych głosów w wyborach do Sejmu. Subwencja przysługująca koalicji dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.