Wybory parlamentarne 2019. Niemal ćwierć miliona Polaków dopisało się do spisów. Dane PKW

Przed wyborami parlamentarnymi do spisu wyborców dopisało się niemal 250 tys. osób - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Polacy pobrali też ponad 155 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, czyli o ok. 10 tys. więcej, niż 4 lata temu

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory parlamentarne 2019. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz oraz sekretarz PKW Magdalena Pietrzak (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Przed wyborami parlamentarnymi do spisu wyborców dopisało się dokładnie 242 867 osób - poinformował sędzia Wiesław Kozielewicz, szef PKW. Dodał, że na głosowanie korespondencyjne zdecydowało się ok. 1,5 tys. wyborców, a za pomocą pełnomocnika - 17,7 tys.

Wydano też ponad 155 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, dzięki którym można głosować w dowolnej komisji w kraju oraz na statku lub placówce konsularnej w przypadku wyjazdu zagranicznego. Cztery lata temu takich zaświadczeń wydano ok. 145 tys.

PKW poinformowała, że łącznie do oddania głosu uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. W wielu miastach do spisu wyborców dopisało się trzy razy więcej osób niż w 2015 r.

Zobacz też: Czy na pewno wiesz, jak oddać ważny głos? Krótki poradnik

W niedzielnych wyborach parlamentarnych wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Łącznie o mandat w Sejmie ubiega się 5,1 tys. kandydatów. To średnio 11 osób walczących o jeden mandat poselski.

W wyborach do Senatu zarejestrowano 278 kandydatów. W tym przypadku średnio o jeden mandat walczy 3 kandydatów.