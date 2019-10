WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Cisza wyborcza w wybory 2019. Ile trwa? Co jest zakazane podczas ciszy wyborczej? Cisza wyborcza w wybory parlamentarne 2019 będzie obowiązywała od północy w nocy z 11 na 12 października. Jej koniec nastąpi w momencie zamknięcia lokali wyborczych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ile trwa cisza wyborcza? Co można, a czego nie podczas ciszy wyborczej w wybory 2019? (PAP) W Kodeksie Wyborczym w Art. 107 czytamy "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione". Czym jest agitacja wyborcza? To nic innego jak publiczne nakłanianie i zachęcanie do głosowania na konkretnego polityka lub partię. Cisza wyborcza przed wyborami parlamentarnymi cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy w nocy z 11 na 12 października do godziny 21 w niedzielę 13 października. Cisza wyborcza może zostać przedłużona. Decyzję o tym może wydać PKW. Dochodzi do tego, kiedy np. jeden z lokali został tymczasowo zamknięty, przez co wyborcy nie mieli możliwości oddawania głosu. Taka sytuacja miała miejsce np. podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku. PKW wydłużyła wtedy ciszę wyborczą o 90 minut z powodu zamknięcia lokalu wyborczego, do którego doszło na skutek zgonu wyborcy w lokalu. Co można robić podczas ciszy wyborczej w wybory parlamentarne? Podczas ciszy wyborczej będzie można: informować o przebiegu wyborów

relacjonować głosowanie na kandydatów i innych osób biorących udział w głosowaniu,

podawać informacje o frekwencji wyborczej w ubiegłych latach

podawać w dniu wyborów informacje o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych

utrzymywać w Internecie dostęp do materiałów o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany

utrzymywać plakaty powieszone przed ciszą. Czego nie można podczas ciszy wyborczej w wybory parlamentarne 2019? W czasie ciszy wyborczej nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, zachęcać do głosowania na konkretnego kandydata, a także:

podawać do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży), wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również o szacowanej frekwencji

informować o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym, podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych

udostępniać profili polityków na portalach społecznościowych

klikać znaczniki typu "Lubię to" pod postami internetowymi polityków Kary za nieprzestrzeganie ciszy wyborczej podczas wyborów parlamentarnych 2019 Zgodnie z polskim prawem za prowadzenie agitacji politycznej podczas ciszy wyborczej grozi kara grzywny w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł. Znacznie wyższa kara przewidziana jest za publikowanie sondaży i wyników wyborów w trakcie ciszy wyborczej. Złamanie tego zakazu traktowane jest jako występek, karany grzywną w wysokości od 500 tys. zł do nawet miliona złotych. Warto pamiętać, że regulacje dotyczącego tego, co można, a co jest zakazane w trakcie ciszy wyborczej, dotyczą dziennikarzy, portali internetowych, rozgłośni radiowych i telewizji, ale także wszystkich osób fizycznych.