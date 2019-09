Wybory parlamentarne 2019. Lewica w Toruniu: wszyscy mają mieć obowiązki, także kler

- Dlaczego takie usługi jak np. chrzest nie są opodatkowane? - pytali w Toruniu politycy Lewicy. Podczas spotkania z wyborcami mówili przede wszystkim o potrzebie rozdziału państwa i Kościoła. Podali też, ile kosztują np. lekcje religii w szkołach.



Spotkanie liderów Lewicy i kandydatów do Sejmu i Senatu z tego okręgu skupiło się na temacie finansowania kościoła i rozdziale państwa i Kościoła. Podkreślili, że nie są wiernym ani wierze, ale chcą jedynie ujawnienia źródeł finansowania Kościoła katolickiego.

- Jesteśmy za całkowitą transparentnością finansowania kleru. Co jest złego w tym, że Lewica pyta o finansowanie kościoła? Wiemy, że jest to około 8 miliardów złotych. Dlaczego państwo ma finansować naukę religii w szkołach? Nie jesteśmy religiożercami. My po prostu chcemy równych praw, dla siebie, dla kobiet, dla biskupów – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.