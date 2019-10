Wybory parlamentarne 2019. Lewica protestuje przed siedzibą PiS

- My, Lewica, będziemy Waszym dręczącym koszmarem sennym, będziemy sprawdzać i rozliczać Was z obietnic - zapowiedział na konferencji prasowej Robert Biedroń. Członkowie Lewicy Razem protestowali z maskami z twarzą Kaczyńskiego przed budynkiem PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie

Przewodniczący Wiosny zarzucał i wyliczał partii Jarosława Kaczyńskiego obietnice, których PiS nie zrealizował w bieżącej kadencji. - Miało być 100 tys. mieszkań w 2019 roku, a jest niecały tysiąc. To tak jakbyście wynajęli ekipę do remontu łazienki, a oni by przykleili tylko jedną płytkę i skończyli - grzmiał oburzony Biedroń.