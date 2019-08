Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Pucek kandydatem PiS do Senatu z powiatu poznańskiego

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów do Senatu z powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Niespodzianka w powiecie poznańskim. PiS postawił na Jarosława Pucka, byłego kandydata na prezydenta Poznania. Jest on związany ze środowiskiem kibiców Lecha Poznań.

Jarosław Pucek jest radcą prawnym. Należał do Unii Wolności, a potem do PO, z której odszedł w 2014 r., by bez powodzenia startować do sejmiku z listy KWW Teraz Wielkopolska Ryszarda Grobelnego. Jest popularny w środowisku kibiców Lecha Poznań - podaje poznan.wyborcza.pl.