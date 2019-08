Wybory parlamentarne 2019. Znany działacz KOD Radomir Szumełda zmienił decyzję ws. startu do Sejmu

Lider pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji będzie jednak kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu. Początkowo nie chciał zgodzić się na proponowane przez Koalicję Obywatelską ósme miejsce na liście. Przekonał go marszałek Mieczysław Struk. Do parlamentu wystartują też Magdalena Filiks i Jarosław Marciniak z zarządu głównego stowarzyszenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Do Sejmu kandydują: Magdalena Filiks, Jarosław Marciniak i Radomir Szumełda z KOD (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Radomir Szumełda, jeden z najbardziej znanych działaczy KOD z Pomorza, poinformował na Facebooku, że zmienił decyzję i wystartuje do Sejmu w jesiennych wyborach parlamentarnych. "Pan marszałek Struk przekonał mnie. Idę walczyć" - napisał działacz KOD. W ostatni poniedziałek Szumełda zrezygnował z kandydowania. Nie satysfakcjonowało go ósme miejsce na liście w okręgu nr 26 (gdyńsko-słupskiego). Twierdził, że KO nie docenia środowiska KOD.

- Patrzę na politykę przez pryzmat społeczny i uważam, że Koalicja Obywatelska musi przyciągnąć do działania młodych ludzi, a nie odpychać ich. Chciałbym zebrać wokół siebie młodych aktywnych działaczy, którzy zostali osieroceni po rozpadzie Nowoczesnej - powiedział Wirtualnej Polsce Radomir Szumełda. - Idę do Sejmu, żeby walczyć o przywrócenie praworządności i obronić wolne media. Taka afera jak "farma trolli" nigdy by nie wyszła na światło dzienne np. w Turcji. Nie mam wątpliwości, że w razie wygranej PiS pierwszym krokiem będzie repolonizacja mediów - dodał.

Silna grupa KOD na listach KO

To nie wszyscy działacze KOD, którzy zdecydowali się zaangażować w wielką politykę. Liderka KOD Magdalena Filiks, pełniąca funkcję przewodniczącej stowarzyszenia, wystartuje do Sejmu z listy KO ze Szczecina. Dostała piąte miejsce. Z kolei lider śląskiego regionu KOD Jarosław Marciniak będzie kandydował do parlamentu z okręgu nr 29 z miejsca siódmego.

- Chciałbym, co oczywiste, doprowadzić do zrealizowania postulatów KOD, czyli przywrócenia praworządności i podstaw demokratycznego ustroju w Polsce, ale nie tylko to będzie moim celem. Do walki o Polskę i o przywrócenie bezpieczeństwa w niej popchnęły mnie działania Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Wirtualnej Polsce Jarosław Marciniak. Dodał, że będzie też chciał zadbać o swoją małą ojczyznę, czyli region obejmujące Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry oraz Gliwice.