Wybory parlamentarne 2019. Były policyjny negocjator Dariusz Loranty startuje do Senatu: "Dość partyjnej bylejakości"

Wybory parlamentarne już w październiku. Były negocjator policyjny Dariusz Loranty poinformował w mediach społecznościowych, że startuje do Senatu z listy Bezpartyjnych Samorządowców na Ziemi Świętokrzyskiej. W parlamencie chce się zająć m.in. polityką zagraniczną i pomocą Polakom na Wschodzie.

"Startuję do Senatu, ponieważ bliskie mi są zagadnienia, którymi zajmuje się izba wyższa polskiego parlamentu. Polityka zagraniczna, pomoc Polonii i Polakom na Wschodzie, opieka nad dziedzictwem i kulturą narodową to kwestie, które towarzyszą mi w mojej działalności społecznej od lat. Do polityki pragnę wejść nie jako dorobkiewicz albo wierny partyjny żołnierz, rzucany na ten lub inny odcinek politycznego frontu, lecz jako człowiek z dużym doświadczeniem zawodowym, udokumentowaną działalnością społeczną, świetną znajomością środowiska mediów i warszawskiej polityki" - napisał na Facebooku Dariusz Loranty.