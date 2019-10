Wybory parlamentarne 2019. Janusz Korwin-Mikke: współpracujmy z Rosją, zamiast USA

Wybory parlamentarne 2019 już za 10 dni. Szansę na przyciągnięcie niezdecydowanych wyborców w specyficzny sposób spróbował wykorzystać Janusz Korwin-Mikke. Jeden z liderów Konfederacji nawołuje do zawarcia sojuszu z Rosją.

"Oznacza to złamanie porozumienia, na mocy którego Rosja wyraziła zgodę na wstąpienie Polski do NATO" - powiedział Korwin-Mikke. Jego zdaniem Kremlowi zagwarantowano, że w Polsce nie będą na stałe stacjonować siły NATO. Stwierdził też, że amerykańskie wojska obecne nad Wisłą "ćwiczą jedynie ewakuację do Niemiec".