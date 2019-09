Janusz Korwin-Mikke o Grecie Thunberg. Nazwał aktywistkę „siusiumajtką” i podważy jej wypowiedź wygłoszoną na szczycie ONZ

Janusz Korwin-Mikke zamieścił w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis. Lider Konfederacji nazwał szwedzką aktywistkę „siusiumajtką”, który powtarza treści usłyszane w telewizji.

Greta Thunberg – apel do światowych przywódców

Przypominamy, że Greta Thunberg to szwedzka aktywistka, która zyskała sławę w 2018, organizując jednoosobowy strajk klimatyczny. Nastoletnia szwedka w każdy piątek opuszczała zajęcia szkolne, aby móc pikietować pod parlamentem, apelując do rządów o walkę ze zmianami klimatycznymi. Thunberg wywarła znaczący wpływ na młodzież, a dzięki jej działaniom setki tysięcy ludzi na świecie zaczęło organizować podobne manifestacje. W poniedziałek, 23 września w Nowym Jorku odbył się szczyt klimatyczny, zorganizowany przeddzień debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W swoim głośnym przemówieniu skierowanym do obecnych na nim szefów państw i rządów Thunberg zarzuciła przywódcom pustosłowie, kradzież marzeń i zdradę wobec młodego pokolenia. Podkreśliła także, że ludzie cierpią, a całe ekosystemy rozpadają się na naszych oczach. Głośny apel młodej Szwedki skomentował między innymi lider Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke.