Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Napieralski dołącza do KO

Grzegorz Napieralski, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej dołączy do Koalicji Obywatelskiej. Polityk ma zostać zarekomendowany Zarządowi Krajowemu PO. Do koalicji pod wodzą Grzegorza Schetyny dołącza także Partia Zieloni.

- Przekażę propozycję startu Napieralskiego w wyborach do Sejmu z okręgu 41, obejmującego zachodnią część woj. zachodniopomorskiego - przekazał w Sejmie p.o. szefa Platformy w tym regionie Arkadiusz Marchewka. Dodał, że "jeżeli chce się wygrać wybory, to trzeba być zwartym, gotowym i budować drużynę, która będzie w stanie wygrać".

Były szef Sojuszu nie krył radości z tej decyzji. - Bardzo ważne jest to, żeby wokół PO, która jest największą partią opozycyjną, budować duży ruch. Ruch, który da radę, który wygra wybory, który będzie przyciągał nie tylko partie, środowiska, ale też poszczególnych ludzi - mówił Grzegorz Napieralski w rozmowie z polsatnews.pl. Niezrzeszony senator ogłosił także że dołączy do PO-KO w Senacie.

To już kolejny transfer byłych polityków z SLD, którzy dołączyli lub dołączą w najbliższym czasie do Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek ogłosiła to Katarzyna Piekarska, była radna i posłanka Sojuszu. Jak nieoficjalnie dowiedział się PAP, Piekarska ma wystartować do Sejmu z warszawskiej listy KO.