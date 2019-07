Katarzyna Piekarska odchodzi z SLD. Ma startować z listy Koalicji Obywatelskiej

Posłanka SLD Katarzyna Piekarska odchodzi z partii. Nieoficjalnie mówi się, że jesienią wystartuje do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Oprócz niej na listach ma znaleźć się Grzegorz Napieralski oraz inni działacze SLD. Taką obsadę miała zaproponować Barbara Nowacka.

Informację o odejściu Katarzyny Piekarskiej podał PAP, a potwierdziła ją w rozmowie z polityczką lewicy gazeta.pl. We wtorek ma to zostać ogłoszone - powiedziała portalowi Piekarska. Tego dnia zbiera się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, który będzie ustalał listy do Sejmu. Niewykluczone, że po spotkaniu zaprezentowane zostaną nazwiska kandydatów z czołowych miejsc.

Jak nieoficjalnie dowiedział się PAP, Katarzyna Piekarska może startować do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Oprócz niej na listach do parlamentu mają znaleźć się byli czołowi politycy SLD tacy, jak Grzegorz Napieralski (do Sejmu ma startować ze Szczecina) i b. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich (kandydowałby z Włocławka do Senatu) oraz poseł SLD Tomasz Kamiński i była prezydent Chelma Agata Fisz.