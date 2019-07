Agnieszka Ścigaj: Zmieniłam zdanie. Trzeba było wziąć subwencję partyjną

Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz'15 wyklucza, aby mogła startować w wyborach razem z Konfederacją. Chodzi o poglądy Janusza Korwin-Mikkego, których nie akceptuje. Przyznaje też, że zmieniała zdanie na temat ruchu Kukiz'15 i żałuje, że w odpowiednim czasie nie przekształcił się w partię.

- Zmieniłam zdanie i od dawna mówię, że trzeba było założyć partię. Podeszliśmy do sprawy bardzo ideowo, chcieliśmy zmiany finansowania partii, więc pokazaliśmy, że konsekwentnie się tych postulatów trzymamy. Niestety, jak się walczy z czołgami, to trzeba mieć czołg, a nie małą szabelkę - stwierdziła Agnieszka Ścigaj w "Rozmowie Polskiego Radia 24".

- Lepiej byłoby wziąć subwencję partyjną i przeznaczyć ją na debaty konstytucyjne, edukację społeczeństwa. Zabrakło nam na to pieniędzy, bo wszystko finansujemy z własnych środków - dodała.

Na pytanie, czy wystartuje do Sejmu razem z Konfederacją, gdyby taką decyzję podjęły władze ruchu, odpowiedziała: - Decyzja klubu będzie na pewno demokratyczna, ale jeszcze jest moja decyzja indywidualna. Z punktu widzenia mojej pracy w organizacjach pozarządowych i polityce społecznej, którą się zajmuję, byłoby mi bardzo trudno tłumaczyć się z ze złych sformułowań Janusza Korwin-Mikkego. Poza tym jestem demokratką, a Korwin głosi monarchię. Pewnie nie będzie możliwe, żebym promowała taką osobę - stwierdziła posłanka.

Agnieszka Ścigaj dodała, że we wtorek jest posiedzenie klubu, na którym będzie mowa o tym, z kim Kukiz'15 wystartuje w wyborach do Sejmu.

"Ma syndrom zaistnienia"

- Przykre, że poseł RP nie potrafi uszanować ważnych dla wszystkich Polaków symboli. Po co takie prowokacje? Chyba po to, żeby wywołać kontrowersje. Pojawił się u niego syndrom zaistnienia. Trafił do dużego ugrupowania, gdzie jest duża rywalizacja, więc wymyślił, że w ten sposób zaistnieje... - powiedziała Ścigaj.