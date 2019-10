Wybory parlamentarne 2019. Google Doodle przypomina wyborcom o głosowaniu

Wybory parlamentarne 2019 już dziś, w niedzielę 13 października. Google Doodle przypomina wyborcom o głosowaniu. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

Google Doodle przypomina o wyborach parlamentarnych

Trwają wybory parlamentarne. Z tej okazji wyszukiwarką Google zmieniła oprawę graficzną, aby przypomnieć wyborcom o głosowaniu. Przypominamy, że lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. W celu głosowania należy stawić się w lokalu wyborczym odpowiadającym naszemu miejscu zameldowania (lub innym, o ile w terminie złożyliśmy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danym miejscu). W placówkach zostanie zweryfikowana nasza tożsamość, dlatego trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja szkolna. Następnie będziemy mogli odebrać karty do głosowania. Żeby prawidłowo oddać swój głos, trzeba wpisać znak "X" na karcie, w miejscu tuż obok nazwiska wybranego przez nas jednego kandydata do Senatu i jednego kandydata do Sejmu.