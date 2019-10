Wybory parlamentarne 2019. Córka Kornela Morawieckiego oskarża Lecha Wałęsę

To on zdradził - mówi o byłym prezydencie i przywódcy ruchu antykomunistycznego Lechu Wałęsie córka marszałka seniora Marta Morawiecka. Komentuje w ten sposób słowa Wałęsy o Kornelu Morawiecki z niedzielnej konwencji PO.

Morawiecka jest zdumiona słowami Wałęsy i uważa, że "zatracił wszelką miarę" - Wałęsa atakiem na mojego tatę sam sobie wystawia świadectwo. Sam powinien przyznać się do swojej przeszłości - stwierdza córka Kornela Morawieckiego.

- Były prezydent nie oszuka prawdy. Bo to on porzucił wartości, zdradził ideały, zdradził przyjaciół, zdradził sprawę - dodaje siostra premiera Mateusza Morawieckiego.

Lech Wałęsa o "zdrajcy"

Były prezydent zaskoczył zgromadzonych na niedzielnej konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. - Naród was tak odbiera, jak odbiera, bo mnie nie słuchacie! - zwracał się do polityków Koalicji Obywatelskiej Lech Wałęsa. Zmarłego Kornela Morawieckiego nazwał "zdrajcą".

Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta stwierdził w rozmowie z WP, że ojciec popełnił błąd. - Na wszystko jest czas i miejsce. To nie był moment na takie słowa. Mój ojciec ma takie opinie na temat przeszłości, inni mają odmienne, ale to nie był dobry moment na udowadnianie tego, kto miał rację, a kto nie. To nie ten czas - podkreślał Jarosław Wałęsa.