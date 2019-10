Wybory parlamentarne 2019. Bartłomiej Sienkiewicz: po spotkaniu wyborczym przyszedł policjant i zadawał pytania o PO

Po konferencji Koalicji Obywatelskiej w Kieleckim Parku Technologicznym przyszedł umundurowany policjant i wypytywał ochronę obiektu o uczestników konferencji oraz ich auta - poinformował Bartłomiej Sienkiewicz, były szef resortu spraw wewnętrznych. Zażądał od ministra Mariusza Kamińskiego wyjaśnień w tej sprawie.

Lider Koalicji Obywatelskiej w woj. świętokrzyskim, były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz był gościem programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Postanowił opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się w środę przed południem, "a pod wrażeniem czego jest do tej pory".

- Co to jest, czy to jest policja polityczna? Były pytania wyłącznie o Platformę. To był umundurowany funkcjonariusz, który się wylegitymował - mówił Sienkiewicz.