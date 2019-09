Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Bartłomiej Sienkiewicz zdobył się na osobiste wyznanie

Wybory parlamentarne 2019. Nie milkną echa konwencji wyborczej PiS. Jarosław Kaczyński w czasie wystąpienia stwierdził, że dla niego rodzina to "jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci". Te słowa poruszyły Bartłomieja Sienkiewicza.

- Rodzinę widzimy tak jak tutaj: Jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina. Taki model rodziny ma dzisiaj wielu przeciwników. Rodzina tak rozumiana jest atakowana – mówi Jarosław Kaczyński.

Postanowił się do tego odnieść były szef MSWiA w rządzie PO-PSL Bartłomiej Sienkiewicz. "W Polsce rok w rok jest 60 tys. rozwodów. Dzieci na ogół zostają z matką. Według Jarosława Kaczyńskiego to nie jest rodzina. Sam w dzieciństwie przez to przeszedłem. W imieniu swoim i mi podobnych mówię: Kaczyński nic nie rozumiesz. Mniej niż nic. I nie masz prawa tak mówić" – napisał oburzony polityk.